Mød 85-årige »Georg Smed«: Det er ikke alderen der trykker

Næstved - 30. maj 2017 kl. 09:22 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han står og kigger ud over sin kæmpehave på Hovedvejen. Han var sammen med Grete snarrådig nok til at købe den ekstra tønde land, da de to i 1964 besluttede at flytte til Tappernøje. Derfor har de noget, der nærmest minder om en park.

- Jeg passer det selv, men det meste er blevet til græs i dag, siger han.

Tidligere var der en meget stor urtehave og masser af blomster.

85-årige Georg Eidnes Andersen tænker tilbage på de gode dage, da deres to sønner legede i haven. De er i halvtredserne i dag.

Han peger ned på et gammelt hus bagerst i haven, hvor ungerne slog deres folder.Han ærgrer sig over, at børnebørnene ikke gider haven.

- De vil hellere sidde inde med deres spil. Jeg forstår det ikke, siger han og ryster på hovedet.

Han peger på de høje birketræer, som de satte, da de flyttede ind. 23 meter. Naturen er forunderlig. Fantastisk, synes han.

Men det er ikke haven, der tager det meste af Georg Eidnes Andersens tid - slet ikke.

Nej, der hvor den gamle smed, værktøjsmager og maskiningeniør tilbringer rigtig mange timer, er det store værksted. Naturligvis placeret omme i baghaven.

Han stavrer målrettet af sted. Man kan mærke begejstringen og forventningens glæde. Han ser frem til at vise det allerhelligste frem.

Det er blevet en seriøs hobby.

- Pas på, når I går ind. Der er mange steder, hvor man kan slå hovedet, siger han.

Georg Eidnes Andersen har ret. Der er ting og sager alle steder. Drejebænke, hydrauliske presser, en lille tegnestue og værktøj i massevis.

Ovre i hjørnet står hans fars armbolt. Han var grovsmed af den gamle skole med esse og hammer. I dag er armbolten mest et godt minde.

Det er her i værkstedet, han passioneret skaber sine helt unikke lamper. I smedejern eller et andet metal. Kunden bestemmer, og Georg Eidnes Andersen tegner, hamrer, smeder og presser.

- Man skal holde sig i gang, ellers falder man hen, siger han og gnækker.

Det, der for andre ligner en stor rodebutik, er for den fingernemme smed et sirligt system. Han ved, hvor alting er, slår han overbevisende fast, og han lukker ikke hvem som helst ind - man risikerer jo de roder.

Ofte er kunderne interesseret i noget helt specielt. Ikke en standardvare fra Bilka. Georg Eidnes Andersen tegner altid den ønskede vare først. Så kan han nå at rette eventuelle misforståelser, inden han starter metalpresseren.

- Det er det, der gør det spændende, når folk kommer med deres egne ideer, siger han.

Han har lavet en række meget store lamper til Nysø Gods i forbindelse med en ombygning.

- De var 1200, siger han.

I den branche taler man i millimeter, skal man huske.

Det er ikke kun lamper Georg Eidnes Andersen laver. Han leverer også smedejernslåger, eller hvad man ellers kunne ønske sig.

Rundt om i haven står eksempler på hans hittepåsomhed. En rød og hvid vejrhane, flere borde og et solur, der lidt lige som Georg Eidnes Andersen kun tæller de lyse timer.

- Man skal have noget at foretage sig, og det er ikke alderen, der trykker, siger han og gnækker igen, inden han smutter ind til kaffen og ostemadderne.