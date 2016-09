Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) fortæller tirsdag, at ministeriet har skærpet tilsynet med de nyoprettede private gymnasier.

Minister skærper tilsyn med nye private gymnasier

Der er god grund til at holde et vågent øje med nye private gymnasier, mener undervisningsministeren.

Det fortæller undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) før et samråd tirsdag, der handler om oprettelsen af et muslimsk gymnasium på Vestsjælland. Gymnasiet er åbnet efter sommerferien.

Tilsynet med nyoprettede private gymnasier er blevet skærpet. Det sker for at sikre, at de lever op til alle krav.

Det vil ligesom andre nyoprettede private gymnasier blive holdt under særligt opsyn, varsler ministeren:

- Der er god grund til at holde et vågent øje med de nyoprettede gymnasier, og om man har styr på den demokratiske dannelse.

- Man kan være bekymret for, om man har hoveddemokratiske dannelsesrødder. Den bekymring, der er for parallelsamfund, er reel. Derfor skal vi selvfølgelig også føre tilsyn på de frie gymnasier, siger hun.

Det øgede tilsyn med gymnasierne skal ske inden for de første måneder af det private gymnasiums levetid, forklarer undervisningsministeren.

Gymnasieordfører Marie Krarup (DF) har indkaldt til samrådet, fordi hun er bekymret for, hvordan et muslimsk gymnasium skal leve op til krav om at lære eleverne om demokrati og ligeværd mellem kønnene.

Selv om Hindholm STX på Vestsjælland ind til videre er det eneste private gymnasium i Danmark med en muslimsk profil, er der behov for, at der kommer skærpede tilsyn med alle nyoprettede gymnasier, mener Ellen Trane Nørby.

- Nu er det det første gymnasium, der siger, at de har et muslimsk grundlag, men der er gennem den seneste årrække oprettet flere gymnasier, som målrettet går efter en gruppe af unge med anden etnisk baggrund, siger ministeren.

Allerede i foråret skærpede ministeriet tilsynet med de private friskoler, og nu fører ministeriet også øget tilsyn med nyoprettede private gymnasier, forklarer undervisningsministeren.

- Det er klart, at når vi skærper tilsynet på friskolerne, så er det naturligt også at bruge det til at styrke tilsynet på det frie gymnasieområde, siger Ellen Trane Nørby.