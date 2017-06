Niels Estrup (tv.) og Niels B. Jørgensen glæder sig til at komme i gang med deres nye kursus.Foto: Esben Thoby

Mindfulness: Niels og Niels klar med unikt koncept

Næstved - 12. juni 2017 kl. 13:02 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har kun ét skud i bøssen. Hvis de første 15 kursister ikke synes, de får noget ud af det, så dør idéen. Men det tror vi nu ikke. Vi synes selv, det er et unikt koncept - vi kender ikke til lignende kurser nogen steder - og vi ser stor værdi i det.

Ordene kommer fra 48-årige Niels Estrup, som sammen med sin navnebror Niels B. Jørgensen er klar med et helt nyt slags kursus, hvor deltagerne kombinerer traditionel træning og kostvejledning med mindfulness.

- Mindfulness bygger på buddhistiske principper, men man har taget det religiøse ud og bruger kun det, der er bevis for virker. Det er der masser af videnskabelig evidens for. Eksempelvis bruger Skejby Sygehus mindfulness til kronisk syge patienter, forklarer Niels Estrup, som i flere år har arrangeret kurser, ligesom han snart er færdig med sin master i mindfulness ved Aarhus Universitet.

Dette kursus er dog helt anderledes. Denne gang er den personlige træner Niels B. Jørgensen nemlig med. De to Niels'er mødte hinanden i fitnesscenteret og har det seneste halve år udviklet på kurset, som starter i uge 33.

- Jeg har trænet mange gennem de mere end 25 år, jeg har arbejdet i branchen. Når der er ti, som taber sig, er der ni, som tager det på igen. Folk falder tilbage. Nu vil vi give dem nogle brugbare værktøjer, så de kan fortsætte den gode stil, efter kurset er slut, siger 53-årige Niels B. Jørgensen og suppleres af Niels Estrup:

- Det er ikke en lykkepille, men i stedet redskaber at arbejde med, når katastrofen indtræffer. Det er ikke terapi, for det ansvar vil vi ikke tage på os. Til gengæld lover vi, at hvis kursisterne leverer en dedikeret indsats, så rykker de sig også.

Mindfulness handler blandt andet om yoga og meditation. Det virker mod stress, smerter og depression.

- Når man træner biceps, er det vigtigt også at træne mindfulnessmusklen. Den sidder i hjertet. Vi synes, man er nødt til at have begge ting med for at få det optimale fra begge verdener, fortæller Niels Estrup.

- Vi vil hæve vores ekspertise til et nyt niveau. Jeg har mine lommefilosofier, men nu kommer der et helt nyt element på. Vi satser på, at det bliver en kæmpe succes, tilføjer Niels B. Jørgensen med et smil.

Der er tale om et pilotprojekt, som skal forløbe over 10 uger. Der vil være mindfulnesstræning om søndagen og fysisk træning om onsdagen.