Millionsælgende Dodo & The Dodo´s er tilbage

For 30 år siden, nærmest ud af det blå, slog Dodo and the Dodo's igennem med sangen »Giv mig hvad du har«. Det skete ved en TV-optræden, hvor Dodo Gad sang sig direkte ind i publikums og anmeldernes hjerter, og i løbet af kort tid indtog orkesteret en stærk position på den danske musikscene. Siden da har Dodo and the Dodo's solgt omkring halvanden million eksemplarer af orkesterets i alt seks studieplader.