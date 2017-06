Millionlod solgt i lokal kiosk - Kioskejer vidste det ikke

Et ægtepar i 50'erne har god grund til at gå sommeren smilende i møde. De vandt nemlig forrige lørdag 3,6 millioner, da de vanen tro besøgte Suså Kiosken på Åderupvej for at købe sig et skrabelod.

Ægteparret ønsker at være anonyme, men fortæller til Danske Spil, at manden var ude at gå tur, mens konen skrabede sig frem til milliongevinsten hjemme i privaten. Overraskelsen må have været stor, da det gik op for dem, at de med skrab og en god portion held pludselig kunne kalde sig millionærer. Men det var ikke kun ægteparret, der blev overrasket. Det samme gjorde kiosk-indehaver Gert Buhl, da Sjællandske ringede og fortalte om gevinsten.