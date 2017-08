Se billedserie Byrådet skal igen tage stilling til om lysanlægget på Næstved Stadion skal udskiftes for 4,5 millioner kroner.

Millionerne ruller til stadion

Næstved - 29. august 2017 kl. 07:44 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Millioner ruller mod Næstved Stadion. Den kommunalt ejede kampplads for fodboldspillerne skal forsynes med nyt lys og varme i græsplænen.

Den samlede regning bliver på syv-otte millioner kroner, og det socialdemokratiske flertal i byrådets kulturudvalg er klar til at betale regningen. Til gengæld siger Venstre, Radikale og De Konservative lige så klart nej til millioninvesteringen. Her er argumentet, at der ikke er brug for et lysanlæg i superliga-klasse, når fodboldholdet spiller i 2. division.

Før sommerferien lød regningen for et nyt lysanlæg på 3,8 millioner kroner, men over sommeren er prisen steget til 4,5 millioner kroner. Betonfundamenterne skal nemlig udskiftes. Ekstraregningen på 700.000 er det socialdemokratiske flertal i kulturudvalget parat til at betale.

Sagen blev behandlet i kulturudvalget mandag. Fire socialdemokrater, formand Linda Frederiksen, Birgit Lund Terp, Søren Dysted og Michael Perch, stemte for.

Imod stemte Lars Hoppe Søe (R), Elmer Jacobsen (V) og Gunver Birgitte Nielsen (K). Og mindretallet kræver sagen i byrådet, hvor den skal afgøres den 19. september.

På forhånd har Socialdemokratiet og flertallet i Dansk Folkeparti meddelt, at de stemmer for lys-investeringen. Men DF er splittet, da Githa Nelander ikke vil tage stilling, mens Niels Kelberg og Thomas Palmskov stemmer for..

- Jeg håber, at fornuften vil råde, og at nogle tænker sig om en ekstra gang. Det er bare en, der skal stemme imod. Jeg har spurgt administrationen, hvor mange gange de sidste fem år, der ville have være brug for et lysanlæg med ekstra styrke. Kun en gang på fem år. Det er altså uhyre sjældent, og derfor skal vi vente med lysanlægget, siger den radikale Lars Hoppe Søe til Sjællandske.

Kulturformand Linda Frederiksen mener omvendt, at det er billigst at udføre arbejdet med lys og varme samtidig og nu.

- Det er smadderærgerligt, at lysanlægget er blevet 700.000 kroner dyrere, men jeg regner med at der er flertal i byrådet for investeringen i stadion. Det samme flertal som sidst, siger Linda Frederiksen.

Tilbuddet på varmeanlægget er endnu ikke kommet ind. Der er bevilget tre millioner kroner.

Hvis prisen holder er der lagt op til en samlet investering i lys og varme på 7,5 millioner kroner i to anlæg som formentlig ikke skal bruges de første par år.