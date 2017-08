Se billedserie Der er fuld gang i udgravning og støbning. Her hjælper forstander på Hårslev Efterskole, Rasmus Biørn, med at lægge en betonklods. Foto: Thomas Olsen

Million-byggeri på Hårslev Efterskole

Næstved - 31. august 2017 kl. 08:35 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fuld gang i Hårslev Efterskole ved Sandved. Skolen er netop gået i gang med at etablere en ny undervisningsbygning, som først og fremmest bruges til eleverne på skolens musiklinje.

Der etableres et stort musiklokale med studie og flere øvelokaler, men bygningen skal også kunne rumme anden undervisning, fortæller efterskolens forstander Rasmus Biørn.

- Det er for at skabe nogle bedre muligheder og rammer for vores elever. Vi skal også kunne bruge det til andet end musik. Vi sørger for, at der vil være så lidt støjgener som muligt. Der sættes solceller op på den sydlige flade, som vi gerne skulle have glæde af på sigt, fortæller forstanderen.

Lokale håndværkere påbegyndte arbejdet for omkring to uger siden. Der er allerede gravet dybe huller i jorden, og onsdag gik de i gang med at støbe fundamentet til den nye undervisningsbygning, som bliver på i alt 210 kvadratmeter. Den samlede pris lyder på 3,5 millioner kroner.

Oprindeligt var planen at bygge en stor hal, men det droppede skolens bestyrelse for et år siden, selv om de allerede havde fået godkendelse til det byggeri.

- Det ville løbe op i 15 millioner kroner. Det er mange penge. Det går rigtig godt for os, men det kan være svært at spå om fremtiden. Det ville ikke være smart at sætte os i gæld på den måde, forklarer Rasmus Biørn.

Han har været forstander på skolen i 10 år og har gennem årene gjort meget i forhold til vedligeholdelse og istandsættelse af diverse bygninger. I 2013 ombyggede skolen deres spisesal, og i foråret byggede skolen to nye badeværelser til eleverne med fire bade og to toiletter på hver samt ventilationssystem til en samlet pris på godt en million.

- Vi udvikler os hele tiden og bruger rigtig mange penge på at modernisere og holde vedlige. Det bliver vi jo nødt til. Det er et konkurrencemarked, vi er på. Forældrene er kritiske, og det er fint. Tingene skal jo være i orden. Man kan ikke hvile på laurbærene, konstaterer Rasmus Biørn.

Han forventer, at den nye bygning står færdig og klar til at blive taget i brug, når eleverne skifter linjefag til nytår.