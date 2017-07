Military-sportens bedstefar er død

- Johan blev rost i taler, og der blev skålet i champagne. Herefter fik Johan mikrofonen og takkede alle for, at de var kommet for at hylde ham. Og så sagde han til sine konkurrenter, der var 30-40 år yngre, at de skulle fortsætte med at træne, for han stillede op igen næste år. Dengang var Johan 69 år, og han var med året efter og blev nummer tre, siger Bent Pedersen til Sjællandske.