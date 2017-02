Da koordinator for de gode gerninger Anette Østerholm (th.) hørte, at Miley Brenholdt Lauthersheim havde givet sit hår væk, blev hun rørt og inviterede hende ned på bibliteket i Fensmark sammen med hendes mor, Majse Brenholdt Lauthersheim. Gerningen er en af de 8610 gode gerninger, børnene i Næstved Kommune har gjort. Foto: Niels Brande

Miley gav sit hår til Danmarks Indsamling

Hun havde nemlig valgt at få klippet sit lange hår af og har doneret det til Skandinavisk Parykcenter. 27 centimeter for at være mere præcis.

»Jeg hedder Miley, men min familie kalder mig Smiley. Jeg er 6 år gammel og har altid haft langt hår, men det sidste år har jeg tigget min mor om at få kort hår. Hver gang har hun sagt nej, men endelig fik jeg min vilje. Jeg kom onsdag til min mor og sagde, at jeg gerne ville hjælpe et andet barn. Min mor spurgte, hvordan jeg ville det, og så sagde jeg, at jeg gerne ville klippes korthåret, og at mit hår kunne blive lavet om til en paryk til et andet barn«.