Se billedserie Der er indbygget stemning i de middelalderlige rammer i Restaurant Vinhuskælderen. Daglig leder af både Hotel Vinhuset og kælderrestaurant Dorthe Koch-Jensen siden efteråret 2016 glæder sig til at byde indenfor alle ugens aftener på nær søndag. Foto: Per Witt

Send til din ven. X Artiklen: Middag i historiske rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Middag i historiske rammer

Næstved - 27. januar 2017 kl. 11:07 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor Næstved netop har oplevet at nye restauranter har indrettet sig i tidligere Netto-butik eller ditto Matas og dyrehandel, så har de historiske rammer for den nyåbnede Restaurant Vinhuskælderen et mere autentisk look.

Kælderen under Hotel Vinhuset stammer helt tilbage til 1400-tallet og de charmerende hvælvinger og murstensvægge og lofter har været ramme for lidt af hvert gennem de mange hundrede år. Det er dog historisk set nyt at bruge de lavloftede lokaler som restaurant.

De senere år har der ikke været kontinuerligt åbent året igennem, men det er der ændret på nu fra starten af januar.

- Vi har renoveret, renset og malet de gamle kælderrum, og åbnet Restaurant Vinhuskælderen alle aftener på nær søndag, fortæller Hotel Vinhusets nye, daglige leder Dorthe Koch-Jensen. Med åbning alle aftener lægger Vinhuset op til at gøre Restaurant Vinhuskælderen til et spisested for »familien Danmark«, der gerne vil have hyggestemning, god service og betjening i historiske rammer.

- Vi har et a la carte menukort med noget for enhver smag, med fokus på god, solid kvalitetsmad til en overkommelig pris, understreger Dorthe Koch-Jensen. Restauranten åbner ugens første seks dage klokken 18 med mulighed for bestilling af mad indtil klokken 20. Lørdag dog til klokken 21.

Læs hele artiklen i Ugebladet uge 4