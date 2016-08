68-årige Per Chriss har prøvet meget i sit liv. Sømand, gartner, arbejdsmand, blikkenslager, men det er arbejdet med de vanskelige børn, der har fyldt mest. Nu er han gået på pension, men han brænder stadig for de unger, og han mener, at man skal bruge pengene fornuftigt - på børnene ikke på unødige chefrejser. Foto: Robert Andersen

Mere kritik: New Zealand-tur er spild af tid og penge

Næstved - 30. august 2016 kl. 14:21 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten har raset i flere dage. Er det ok at brænde 400.000 skatteyderkroner af på en studietur til New Zealand, hvor en gruppe embedsmænd fra Næsteved Kommune skal studere det newzealandse skolesystem?

Senest har den selvbestaltede vagthund Uffe Thorndahl langet heftigt ud efter de kommunale chefer. Han kalder turen håbløst idiotisk og for mangel på respekt for skatteyderne.

Og ifølge Per Chriss fra Bisserup har Uffe Thorndahl fuldkommen ret.

- Jeg har da aldrig hørt noget lignende, siger han.

68-årige Per Chriss er pensioneret, men var gennem 30 år leder af SFO'en på den nuværende Borup Ris Skole i Fuglebjerg, og i 1997 var han med på en lignede tur til New Zealand - dengang skolen hørte under den hedengangne Fuglebjerg Kommune.

- Vi var afsted en 16-18 stykker - der var også nogle fra Skælskør, siger han.

Han mener, det var en dejlig tur, men fagligt set var det spild af tid og penge. De fik intet ud af det, som man ikke kunne have opnået gennem nogle foredrag i Danmark, mener han. Hans bedste minde var mødet med maorierne.

- Jeg fik 7000 kroner i lommepenge. Jeg havde penge med hjem, siger han og ryster på hovedet.

Derfor mener Per Chriss, at Næstved Kommune burde droppe turen hurtigst muligt og bruge pengene på skolerne direkte.

- Der mangler penge alle steder, men jeg forstår da godt, at de gerne vil derned, siger han.

Allerede dengang i 1997 var man bevidst om, at New Zealand havde gang i noget, der virker på læringsområdet.

- Børnene ligger nummer tre i verden vurderet på karaktergennemsnit, siger Peter Chriss.

De går i skole fra kl. 8 til 16, og alt skolearbejde foregår på skolen. De havde hver en pc helt fra børnehaveklassen, fortæller han.

Turen til New Zealand var arrangeret af den daværende skoleinspektør på skolen Svend Ove Olsen, og da delegationen kom hjem, blev der ansat en række nye unge lærere på skolen. Nu skulle den new zealandske model implementeres i Fuglebjerg.

Men ifølge Per Chriss blev planen saboteret af de »ældre« lærere, der ville beholde deres gamle skole og måtte droppes kort efter. De nye lærere forsvandt efterhånden.

- Det var jeg meget ked af, siger han

Han er en stor fortaler for den nye danske skolereform, som, han mener, er til fordel for eleverne. Den minder meget om det man gør i New Zealand.

