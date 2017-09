Med stjålne nummerplader og joint men uden kørekort

Føreren var en 20-årig mand uden fast bopæl, og ved siden af ham sad en 18-årig kvinde.

Det viste sig, at nummerpladerne på bilen var stjålet, at den 21-årige ikke havde noget kørekort, og at der ikke var forsikring på bilen.

Så alt det blev den 21-årige sigtet for.

Den 18-årige kvinde blev sigtet for at have overladt føringen af bilen til den 21-årige, og da betjentene desuden fandt en joint på hende, så blev hun også sigtet efter lov om euforiserende stoffer.