Massivt politiopbud til rockerfest

Det var godt, at der var telte, for det var ikke arbejdspresset, der hjalp betjentene til at holde sig varme i den bidende kulde. Da Sjællandske var på stedet kort før klokken 20, var der blot ankommet en halv snes gæster.

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi holder et operativt pres mod de her miljøer. De skal mærke politiets ånde i nakken, og det har de gjort i bogstavelig forstand. Det er os, der sætter dagsordenen. Det er ikke mange måneder siden, at situationen var en helt anden i Næstved, hvor der var mange skudepisoder. Nu sender vi et signal om, at der er ro på og intet at frygte.