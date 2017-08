Thor Temte: - Næstved kommer økonomisk på røven. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Massivt nej til skatte-stigning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Massivt nej til skatte-stigning

Næstved - 23. august 2017 kl. 07:36 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen skattestigning til borgerne i Næstved i 2018. Det besluttede et kæmpe flertal i byrådet i aftes.

De tre små partier havde ellers foreslået, at Næstved Kommune søgte staten om at få tilladelse til at forhøje personskatten næste år. Lars Hoppe Søe (R), SFs Jette Leth Buhl og Thor Temte fra Enhedslisten argumenterede hver for sig, hvorfor kommunen har brug for flere skatteindtægter.

- Vi kan ikke fortsætte med massive besparelser, og en halv procent vil bare være 100 kroner pr borger om måneden, sagde Lars Hoppe Søe.

På røven

Og Thor Temte erklærede direkte, at Næstved »kommer på røven for at sige det på dansk« uden ekstra skatteindtægter.

Borgmester Carsten Rasmussen tog det mere roligt. Han konstaterede, at der er 450 millioner kroner i kassen.

Viceborgmester Karsten Nonbo (V) fastslog, at næsten fire års hård kur har virket. Næstved har styr på økonomien, og det mente han ikke skal udløse en skattestigning.

Også den konservative Helge Adam Møller afviste at skatteforhøjelser er på dagsordenen, når politikerne i morgen er til budget-seminar.

Kun Radikale, SF og Enhedslisten stemte for at Næstved skulle søge om tilladelse til at sætte skatten op. Alle andre stemte imod.