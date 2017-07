De 10 maskotter i BonBon-Land skal være med til at skabe glæde i forlystelsesparken. Desværre kan nogle af parkens gæster ikke finde ud af at behandle dem ordentlig. Maskotterne bliver både slået og sparket på og hevet i halerne. Pressefoto

Maskotter overfaldes i BonBon-Land: Folk slår og sparker dem

Desværre kan nogle af parkens gæster ikke finde ud af at opføre sig pænt. Det er især maskotterne, der står for skud. De bliver både slået og sparket på og hevet i halerne.

Mattis Willms lægger vægt på, at det skal være sjovt for både børn og voksne samt medarbejdere at besøge og være i forlystelsesparken.

En del af oplevelsen er at møde de 10 maskotter, som er meget populære og en del af parkens DNA. Og det skal de fortsætte med at være. BonBon-Land opfordrer derfor alle gæster til at give maskotterne et kram og et smil.