Se billedserie Anette Fredskov blev verdensberømt, da hun i 2013 havde gennemført projekt »366 maraton på 365 dage«.. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Maratonstjerne på bånd 24 timer

Næstved - 24. februar 2017 kl. 07:07 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 24 timer på løbebåndet skal være en fest. Jeg glæder mig, men er også forberedt på, at det bliver hårdt. Også mentalt. En hel nat på et løbebånd i et tomt motionscenter.

Siger Næstveds maraton-dronning Anette Fredskov. Hun blev verdensberømt, da hun i 2013 på CNN fortalte hele verden om at løbe 366 maraton på 365 dage. Det er verdensrekord, og så stor en sensation, at amerikanske tv-stationer bragte nyheden. Og interview med Anette Fredskov.

Fredag klokken 18 starter hun løbebåndet i motionscentret Scala i Jernbanegade. Og hun bliver på båndet til lørdag klokken 18. Kun afbrudt af eventuelle toiletbesøg og skiftning af tøj og sko. Alle måltider vil Anette Fredskov indtage i aktivitet på løbebåndet.

- Jeg planlægge at løbe lidt under 10 kilometer i timen. Mit mål er at nå op på omkring 170 kilometer på et døgn - og det svarer til fire maraton-løb. Hastigheden er ikke det vigtigste for mig. Men jeg er forberedt på, at det bliver mentalt hårdt. Der skal nok være tidspunkter i løbet af natten, hvor jeg tænker, hvad jeg laver her? siger Anette Fredskov til Sjællandske.

Hun sagde nej, da tilbuddet om at løbe 24 timer på bånd kom første gang. Det skete i forbindelse med Team Rynkebys spinning-event. Den foregår lørdag og målet er skaffe penge til Børnecancerfonden. Og det er også ønsket om at hjælpe kræftramte børn, der får Anette Fredskov på båndet. Hun har startet en indsamling på Facebook, og der er mulighed for at vinde præmier.

- Kan jeg samle 5.000 kroner til Børnecancerfonden, er jeg glad. Jeg er forberdt på en lang nat, men det er også lidt hyggeligt. Og jeg elsker udfordringer, siger Anette Fredskov.

Anette Fredskov har løbet 637 maratonløb. Hun begyndte at løbetræne, da hun for nogle år siden fik konstateret sklerose og blev anbefalet at motionere.