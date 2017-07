Efter at have trampet en mand i hovedet, valgte en 33-årig mand at feste videre. Senere svinede han politiet til i forbindelse med et andet slagsmål, og så blev han anholdt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mand anholdt og sigtet for grov vold i nattelivet

Næstved - 24. juli 2017 kl. 17:39 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig mand fra Næstved var natten til lørdag i første omgang sluppet godt fra at trampe en anden mand i hovedet under et slagsmål.

Han var ikke blevet anholdt, men det blev han kort efter klokken 4, da han blandede sig i et nyt slagsmål. Denne gang dog ikke for selv at slås, men for i stedet at kommentere på politiets arbejde.

En patrulje var nemlig i færd med at håndtere slagsmålet i Ramsherred, mens kolleger fra en anden patrulje bad nysgerrige personer om at rykke væk. Det havde den 33-årige dog ikke i sinde. Han blev i stedet ved med at fortælle betjentene, at han ikke syntes om deres arbejde.

Gentagne gange overfusede han politifolkene, og til sidst blev han anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen. Senere viste det sig, at han også havde været involveret i slagsmålet tidligere på natten, og derfor blev han ligeledes sigtet for grov vold.