Mand anholdt: Spyttede på kvindelig betjent

Manden gik rundt i Jernbanegade og fandt det åbenbart passende at sparke til flere parkerede biler. En politipatrulje henvendte sig til den 25-årige i forsøget på at tale ham til ro. Det endte i stedet med, at manden blev endnu mere ophidset og blandt andet spyttede på en kvindelig betjent.

Der måtte peberspray til for at pacificere den 25-årige, som blev anholdt og sigtet for flere forhold: Efter ordensbekendtgørelsen, for at lægge hindringer i vejen for politiet, og for vold mod polititjenestemand.