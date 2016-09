Det var her, at to mænd fredag aften gik amok og smadrede en BMW, der holdt parkeret foran Hotel Kirstine. Foto: Robert Andersen

Mænd smadrede bil med køller - politiet frygtede bandeopgør

To mænd gik med målrettede skridt hen mod en stor BMW, der stod parkeret foran Hotel Vinhuset. Uden et ord gik de to hærdebrede kronragede rockertyper i gang med systematisk at smadre bilen med et baseball bat og et koben.