Lystbåde må ikke ligge i havn

Næstved - 25. januar 2017 kl. 08:29 Af Mogens Lorentzen

Svingbroen skal nu åbnes for lystsejlere, men det betyder ikke, at Næstved Havn bliver åbnet for fritidsbåde. Det er simpelt hen for farligt, hvis lystbådene skal ligge langs den ny promenade. Derfor har havnebestyrelsen besluttet, at sige nej til lystbåde i havnen.

- Det er for farligt. Hvis en motor sætter ud eller et ror sætter sig fast, kan en lystbåd risikere at blive knust. Jeg gider ikke have ondt i maven af frygt for en ulykke, så vi siger nej til lystbåde i havnen, siger formanden for havnebestyrelsen Per Sørensen (S) til Sjællandske.

I årevis har det været et stort ønske fra lystsejlerne, at de kan sejle ind til Næstved Havn. Det har ikke været muligt, fordi Svingbroen ikke blev åbnet for fritids-sejlere.

Det er imidlertid lykkedes sejleren Carsten Eskelund støttet af borgmester Carsten Rasmussen at få en aftale, så Svingbroen fra foråret dagligt åbnes for lystsejlere.

Derfor er Næstved Havn blev spurgt, om det er muligt at etablere gæstepladser langs promenaden.

Mister styringen

Havnedirektør Jesper Møller Petersen anbefaler et nej. Han vurderer, at der er en risiko for, at en fortøjet lystbåd rammes under passage, hvis erhvervsskibe af en eller anden grund mister styringen i kortere eller længere tid.

Kanalen er mellem 50 og 65 meter bred. Erhvervsskibe er mellem 80-100 meter i længden og 12-15 meter i bredden. Derfor er der begrænset plads.

Ifølge Jesper Møller Petersen er erhvervsskibe to gange inden for det sidste år ramlet mod kajen. Uden større skader, men uheldigt, hvis der havde ligget en lystbåd.