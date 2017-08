Sasche Binger og Louise Hansen sørger for en baristakaffe til borgmester Carsten Rasmussen. Foto: Mogens Lorentzen

Louise og Sasche serverer for borgmesteren

Næstved - 16. august 2017 kl. 07:47 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge lærer at brygge god kaffe, og bibliotekets besøgende kan besøge baristacafeen.

Næstved Bibliotek har fået et kaffehjørne, og elever fra Produktionsskolen på Ålestokgården står for betjeningen.

Borgmester Carsten Rasmussen var første kunde, da han tirsdag fik serveret en kop kaffe i papkrus. Det skete efter at Carsten Rasmussen havde klippet den røde snor, som tegn på indvielse af baristacafeen.

- Jeg nyder at klippe de røde snore. Det er tegn på, at der sker noget. Derfor glæder det mig, når der starter noget nyt. Det er dejligt, at det nu er muligt at købe en god kop kaffe på biblioteket, som er et godt samlingspunkt, siger Carsten Rasmussen.

Næstved Produktionsskole står for den daglige drift af cafeen. Faktisk har skolen - eller Ålestokgården som er fremtidens navn - fast på biblioteket med et hold på 12 elever. Nogle skal passe cafeen og andre skal klare opgaver i byen. Målet er, at elever skal have erhvervserfaring.

- Et kaffehjørnet hører til på et bibliotek. Her er uddannelse, oplysning og kultur, og biblioteket er et mødested for studiegrupper og lektiocafé. Og et sted man mødes med venner. Og alle ved at alting glider nemmere med en god kop kaffe, siger biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs.

Baristacaféen er foreløbig åben daglig klokken 10 til 16 mandag til fredag. Og vil desuden være åben i forbindelse med kulturnatten.