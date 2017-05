Lokalråd: Stop

Sådan lyder den massive protest fra en række grundejerforeninger og lokalrådet i Lille Næstved. Anledningen er, at Næstved byråd tirsdag skal tage stilling til et lokalplanforslag, der giver mulighed for udbygning af det populære boligområde.

Formanden for byrådets Plan- og Ejendomsudvalg, Daniel Lillerøe (S) har hele tiden fastholdt, at Chr. Winthersvej er den rigtige løsning. Samme holdning har hele udvalget.

Kræver helhedsplan

Men op til byrådets behandling af sagen er politikerne blevet tæppebombet med protester. Ud over lokalrådet har fem grundejerforeningen og enkeltpersoner protesteret. Og kravet er entydigt. Boligudbygningen af Digtervejskvarteret skal udsættes indtil der er vedtaget en helhedsplan for udbygningen af området. Og et af argumenterne er, at den øgede trafikmængde vil belaste villavejen og får husenes værdi til at falde.