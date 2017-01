Med over 100 deltagere var der stor interesse for borgermødet om lokalplanen for 1100 sommerhuse i Karrebæksminde. Foto: Mogens Lorentzen

Lokalplan for over 1100 sommerhuse

Byrådet vedtog i november at sende et forslag til lokalplan i høring, og torsdag aften holdt kommunen borgermøde om planen.

Det blev til overraskelse for kommunen et tilløbsstykke. Over 100 borgere mødte frem, og generelt var der en positiv modtagelse af den omfattende lokalplan. Den fastlægger rammer for, hvad og hvordan der må bygges i de fire forskellige sommerhusområder. Og der var en positiv holdning til, at der nu kommer retningslinjer.