Se billedserie Her er daglig leder af Evidensia, Næstved og veterinærsygeplejerske Britta Andersen (t.v.) og veterinærsygeplejerske Mathilde Bøtner Licht ved at hjælpe en sort labrador. Foto: Kim Rasmussen

Lokale dyrlæger slår et slag for sygeforsikringer til dyr

Næstved - 24. januar 2017

Det er for din egen skyld. Få nu tegnet den forsikring på dit kæledyr, inden det er for sent.

Det siger de på Næstveds supersygehus for dyr, Evidensia.

Sporene skræmmer, og når uheldet først er ude, så er det ikke godt for nogen af parterne at skulle diskutere pengespørgsmål.

- Det giver ro i maven hos både kunden og dyrlægen, siger faglig ansvarlig dyrlæge Anette Spohr.

Det er flere gange endt med, at kunden har stået der med et sygt dyr og ikke har penge til at betale for behandlingen - og hvad gør man så som dyrlæge?

Dyrlæge Ken LIndeblad fortæller, at han på en weekendvagt selv har stået med dilemmaet.

I løbet af vagten blev han præsenteret for to hunde og en kat, der kom ind med et brækket ben, og tre ejere, der ikke havde pengene.

- Vi måtte aflive dyrene, siger han.

Men det havde ikke været nødvendigt, hvis ejerne havde været tilstrækkeligt opmærksomme på mulighederne for at sygeforsikre dyrene.

Ken Lindeblad anbefaler, at man forsikrer sit kæledyr, så snart man har fået det, og dyrlægerne vil meget gerne være med til at rådgive, om hvilken forsikring man skal vælge. Det kan som med alle andre forsikringer være svært at vælge den rigtige.

- Ja, det gør vi tit, siger han.

Der er flere og flere, der vælger den løsning, og i Sverige og Norge har man haft det i mange år.

Ken Lindeblad fortæller, at det er op mod 80 procent af alle hunde, der er sygeforsikret i Sverige.