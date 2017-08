Facaden kommer inden længe til at se lidt anderledes ud, men butikken består, og personalet fortsætter under den nye ejer. Foto: Helle Hansen

Lokal Inspiration bliver Imerco Home

Næstved - 17. august 2017 kl. 09:46 Af Helle Hansen

Onsdag blev det afgjort, at kæden Imerco har fået lov at købe 25 af de største Inspiration-butikker, og hvad kommer det så til at betyde?

På dagen var stemningen noget trykket i Inspiration, mens der var stor smil i Imerco. Medarbejderne i begge kæder skal til infomøde i dag men havde onsdag ikke fået andet at vide end det, der fremgik af en udsendt pressemeddelelse. Her står Næstved nævnt blandt de 25 butikker, som Imerco har overtaget.

Plads til alle

Der ligger i dag en Imerco i Næstved StorCenter og en stor Imerco på Ringstedgade i bymidten.

I bymidten ligger tillige en stor Inspiration i den anden ende af gågaderne på Torvestræde. Når nu Inspiration bliver til Imerco, kunne man forestille sig, at to store butikker i bymidten er lige i overkanten?

- Nej overhovedet ikke. Vi har ikke købt Inspiration for at lukke dem. De to butikker i bymidten har begge to ligget der i mange år, og det bliver de ved med. Inspiration fortsætter med fuldstændig det samme personale som i dag, siger en glad Frederik Brønnum, administrerende direktør i Imerco-kæden.

Imerco Home

Imerco bliver ved med at være Imerco, mens navnet Inspiration bliver udfaset.

- Inspiration i Næstved bliver til en Imerco Home, oplyser Frederik Brønnum, der endnu ikke ved, hvornår der er navneskifte. Konkurrencestyrelsen kom med sin afgørelse onsdag, og alle de formelle ting vil være på plads i løbet af et par dage.

Imerco vil have fokus på køkken og bord, mens de nye Imerco Home butikker mere vil have varer indenfor design, bolig og gaver.

- Jeg garanterer 100 procent, at Inspiration ikke lukker, siger Frederik Brønnum, så butikken i Torvestræde skifter blot navn.

Overtagelsen

1. september sidste år blev det offentliggjort, at Imerco overtog Inspiration.

Konkurrencestyrelsen slog bremserne i og kom først onsdag med afgørelsen om, at Imerco må overtage 25 af Inspirations butikker, mens de sidste 20 skal fortsætte under et nyt navn i regi af Inspirations nuværende ejer, Niels Thorborgs 3C Retail.

Imerco har i dag 155 butikker og kommer nu op på 180.