Løsnede hjulbolte fortsætter

Næstved - 26. august 2017 kl. 14:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løsnede hjulbolte er desværre ikke noget, som hører fortiden til.

En mand fra Herlufmagle ved Næstved var tidligt lørdag ude at køre sig en tur i en bil, der havde været udsat for den farlige form for hærværk.

- Han var ude at køre på motorvejen, da han pludselig hørte nogle bump og mærkelige lyde og trak ind i nødsporet, oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi Jan Nielsen.

Lydene skyldtes højre forhjul, som var ved at falde af.

- Alle fem bolte på alle fire hjul var løsnet, og på det højre forhjul var tre af dem knækket, oplyser vagtchefen.

Manden fik bilen fragtet til et værksted, hvor politiet siden har været ude for at undersøge om her var nogle DNA-spor fra gerningsmanden.

- Det var et under, at ingen kom til skade, siger Jan Nielsen.