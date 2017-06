Livredderne er klar - er du?

Når sommerferien begynder, trækker kystlivredderne fra TrygFonden Kystlivredning som vanligt i de rød-gule uniformer for at sørge for badegæsternes sikkerhed på 35 strande og havnebade i hele landet. De er trænede til at klare alt fra alvorlige redningsaktioner til at oplyse badegæsterne om strøm, revlehuller og andre forhold, som det er godt at kende til, før man går i vandet.