Der plantes Lions træer og lunde over hele jorden med henblik på at forbedre klimaet. Her er et billede fra Mexico.

Lions planter lund med 1000 træer ved Harrested

Lions har i flere år plantet træer overalt på kloden med henblik på at forbedre klimaet. Nu er turen kommet til Danmark. I anledning af, at Lions har 100 års jubilæum, vil Lions Danmark gerne sætte et levende symbol for Lions fremtid.

Det er det eneste sted på Sjælland, at der plantes en Lions Lund. Og det er lidt af en tilfældighed, at Lions Lund Sjælland plantes netop der. Det fortæller Peter Voss Hansen, der er aktivitets director hos Lions Danmark.

- Det er et varemærke, der bruges i forbindelse med jubilæet. Det bliver brugt rundt om i Danmark for at markere, at Lions lyser op, og at vi har forskellige aktiviteter, forklarer Peter Voss Hansen.