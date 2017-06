Feng Chu glæder sig til at se rigtig mange mennesker i restauranten til fødselsdag det meste af juni måned. Foto: Per Witt

Lin serverer alt godt fra hele Kina

Næstved - 06. juni 2017 kl. 11:23 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Feng Chu fra Lin´s Restaurant i Fønix-krydset på Slagelsevej 8 i Næstved fylder 14 år tirsdag 6. juni og det fejres fra nu og frem til og med onsdag 28. juni i den store restaurant ved Susåens løb gennem Næstved.

Det hele begyndte da Feng Chu og hendes mand You Yan Lin åbnede spisestedet i 2003 under navnet Restaurant Susåen i ganske forvandlede lokaler. Nu trådte man ind i et autentisk interiør hentet fra Kina, som skaber en helt speciel stemning med det samme. Og man kan naturligvis stadig studere de smukke udskæringer, spejle og udsmykninger både ude og inde som dengang.

I 2013 skiftede restauranten navn til Lin´s Restaurant, opkaldt efter indehaveren.

- Jeg er faktisk blot bestyrer og min mand indehaver, men i det daglige er han i vores anden restaurant Icheban Sushi i Brogade, som vi åbnede i 2014, fortæller Feng med et smil.

I den forbindelse blev Running Sushi flyttet til Brogade men man kan stadig få det store udvalg af de både kolde sushi-retter og varme retter, som kørte på båndet.

De indgår blot i den store buffet, man præsenteres for. Her er der to slags suppe, 24 forskellige hovedretter, barbecue, sushi-bar, salater samt dessertbord med is, kaffe og frisk frugt.

Og det bedste af det hele er, at det er ad libitum og til nedsat pris i fødseldagsperioden.

Man er naturligvis velkommen til at invitere et helt selskab til fest restauranten, hvor der er mulighed for at have sin egen afdeling i de tre-fire lokaler inklusive en udestue.

Restauranten råder også over en snes parkeringspladser, som nås via La Cour Vej ved Slagelsevej samt de mange øvrige få meter derfra ved Rådmandshaven.