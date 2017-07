Legat til kendt Venstre-politiker

Politikeren og gårdejeren Elmer Jacobsen har fået Klosterhus Legatet. Det uddeles en gang om året til en kendt landmand på Næstved-egnen. Og en afgørende betingelse for at modtage legatet er, at man er over 60 år, er respekteret og driver et mønsterværdigt landbrug på mindst 30 tønder land.