Ved en ransagning af Martin Tangstrøms lejlighed blev der fundet store mængder amfetamin, hvoraf noget var pakket i små salgsposer. Foto: Jens Christian Bachmann

Lange straffe til bror og søster for narkosalg

Næstved - 19. januar 2017 kl. 06:17 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over en periode fra juni til 7. september sidste år solgte og misbrugte 36-årige Martin Tangstrøm samlet mere end 1,1 kilo amfetamin.

Det tilstod han ved Retten i Næstved i forrige uge, hvor han blev dømt for at have været i besiddelse af den store mængde narko med henblik på delvis videreoverdragelse - det vil sige, at det ikke kunne fastlås, hvor stor en mængde der var til videresalg, og hvor meget der var til eget forbrug.

Straffen lød på to et halvt års ubetinget fængsel, hvilket Martin Tangstrøm valgte at acceptere.

Det var på baggrund af et tip til politiet, at Martin Tangstrøms lejlighed i Næstved blev ransaget 7. september 2016. Her blev fundet omkring 150 gram amfetamin, men politiets efterforskning har knyttet den 36-årige til yderligere knap et kilo.

Den mængde passer meget godt, erkendte den tiltalte i byretten, hvor han også fortalte, at han selv havde haft et meget stort forbrug af amfetamin.

Da der var tale om en tilståelsessag, kom der ikke mange detaljer frem i retten, såsom hvor Martin Tangstrøm selv havde købt narkoen, hvor han havde solgt det henne, samt ikke mindst hvorfor. Den 36-årige mand er ikke tidligere dømt for tilsvarende kriminalitet.

Ved politiets ransagning af Martin Tangstrøms lejlighed var også hans 31-årige søster til stede på adressen. Hun blev ligeledes koblet til amfetaminsalget og fremstillet i grundlovsforhør sammen med sin bror.

Også søsteren valgte at erkende, at hun havde været en del af narkosalget. Hendes sag blev behandlet i efteråret, hvor hun erkendte sig skyldig i samme forbrydelse som sin bror.

Den 31-årige kvinde blev dog dømt for en noget mindre mængde amfetamin - knap 200 gram - hvilket gav en straf på 10 måneders fængsel. To af månederne havde hun allerede afsonet som varetægtsfængslet, og resten blev gjort betinget.

Søsteren valgte også at modtage sin dom uden at anke.