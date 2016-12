Lænkeafsoner stak af fra politiet: Kørte op mod 190 km/t

Tilbage i arresten Manden kørte så hasarderet, at flere modkørende bilister måtte vige for ikke at blive ramt. Den 52-årig kørte hen over flere bakketoppe, hvor der er dårlige oversigtsforhold med meget høj hastighed, og flere modkørende biler måtte trække ind til siden for ikke at blive påkørt.

Den 52-årige mand sigtes for flere forhold. Han sigtes for at have kørt for stærkt, for at overskride spærrelinjer og for spirituskørsel. Politiet har ikke nogen præcise målinger på bilisten, men patruljens speedometer var oppe på mellem 180 og 190 km/t.