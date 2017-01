En 38-årig kvinde mødte onsdag op på politiet og anmeldte sin ekskæreste for grov vold.

Kvinde holdt fanget i to dage og fik tæsk

Næstved - 27. januar 2017 kl. 10:35 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dramatisk voldsepisode har udspillet sig over flere dage i en lejlighed på Friggasvej i Næstved, hvor en 38-årig kvinde er blevet tilbageholdt af sin 25-årige ekskæreste.

Volden begyndte lørdag aften, hvor kvinden blev slået med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Hun blev desuden kastet ind i en væg og blev forsøgt kvalt, så hun mistede bevidstheden.

Først tirsdag lykkedes det for kvinden at slippe væk fra lejligheden. Onsdag 12.30 troppede hun op på politigården for at anmelde det voldsomme overgreb. Volden kategoriseres af politiet som »kvalificeret vold«, hvilket er en betegnelse for vold af særlig farlig karakter. Kvalificeret vold kan give en fængselsstraf på op til seks år.

- Det har været meget voldsomt. Det må vi sige, siger Jørgen Christensen fra lokalpolitiet i Næstved.

Han oplyser, at kvinden som resultat af kvælningen blandt andet har haft ufrivillig afføring.

Den 25-årige mand er fortsat på fri fod og er efterlyst. Jørgen Christensen oplyser, at politiet leder efter manden, og at patruljer kører rundt i områder, hvor de kan forestille sig, han befinder sig.

- Vi regner med at få fat i ham inden for ganske kort tid. Der går forhåbentlig ikke mere end et par dage, siger Jørgen Christensen.

Misbrugsmiljø

Episoden har udspillet sig i et misbrugsmiljø, og politiet har haft svært ved at finde ud af hvem af de to, der reelt set bor i lejligheden. De er nemlig begge registreret på adressen.

- Vi ved, at de i hvert fald har boet der sammen tidligere, siger Jørgen Christensen.

Politiet kender ikke de præcise skader hos kvinden endnu.

- Hun har været ved skadestuen og er blevet undersøgt, men vi mangler stadig at modtage attesten, siger Jørgen Christensen.