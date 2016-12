I sidste øjeblik blev en retssag mod en 49-årig kvinde fra Næstved aflyst, efter anklagemyndigheden havde fået kigget på en mentalundersøgelse af den tiltalte brandstifter. Ejeren af den lejlighed, der blev sat ild til, mødte dermed forgæves ved Retten i Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde brød ind i bolig - drak sprutten og tændte bål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde brød ind i bolig - drak sprutten og tændte bål

Næstved - 23. december 2016 kl. 06:22 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en rasende Hanne Hansen, som torsdag forgæves mødte op ved Retten i Næstved. Hun havde ikke fået besked om, at den retssag, hvor hun kræver erstatning, var blevet aflyst.

Det blev den i sidste øjeblik, da anklagemyndigheden havde fået tid til at kigge på en mentalundersøgelse af den 49-årige kvinde, som skaffede sig adgang til Hanne Hansens lejlighed i juni sidste år. Her drak hun alt tilgængeligt alkohol, inden hun satte ild til en dunjakke for at tændte bål midt på stuegulvet.

Naboer på anden sal lugtede røg, men den 49-årige åbnede ikke døren til stuelejligheden, som hun havde låst. Derfor måtte naboerne bryde ind gennem et vindue for at slukke flammerne, mens den tiltalte blot sad og kiggede på. Hun var i området kendt for at holde til på en bænk ved et busstoppested det meste af dagen, hvor der blev drukket godt igennem.

Siden har Hanne Hansen ventet på at kunne komme i retten med et krav om tre måneders tabt husleje - hun lejede nemlig lejligheden ud på det pågældende tidspunkt.

- Jeg har fået oplyst af anklagemyndigheden, at de har forsøgt at ringe til mig på fem forskellige numre. Det forstår jeg slet ikke. Jeg har haft det samme telefonnummer i 15 år, og e-mail og e-post er også opfundet. Jeg bliver arrig, og jeg føler mig nedprioriteret, lyder det fra ejeren af lejligheden, som siden var endog meget svær at få solgt.

Læs meget mere i Sjællandske fredag.