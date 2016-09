Se billedserie Virksomhedskonsulent Benjamin Nielsen (i midten med briller) var tydeligt frustreret over historien om den syge kvinde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kvinde blev sendt i jobpraktik fem minutter om ugen i ti uger

Næstved - 19. september 2016

En kvinde fra Næstved er tilsyneladende blevet pålagt at møde op på en virksomhed for at få testet sin arbejdsevne i sammenlagt 50 minutter over ti uger.

Alle, der overhovedet kan, skal ud på arbejdsmarkedet. Det var intentionen i den arbejdsmarkedsreform tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) stod moder til i den forrige regerings tid.

Det gav efterfølgende nogle bemærkelsesværdige og for nogen groteske historie om mennesker, der måtte have seng med på arbejde, når de skulle i arbejdsprøvning.

De havde simpelthen brug for at hvile sig i de ellers meget korte perioder, de var på arbejdspladsen.

I Næstved kan Center for Arbejdsmarked også være med.

Her har man sendt en syg kvinde ud for at afprøve hendes arbejdsevne. Hun var blevet bevilget fem minutter om ugen i 10 uger.

Historien kom frem, da Sjællandske tirsdag besøgte det meget omtalte Næstved Ressourcecenter, hvor kommunen har samlet dele af beskæftigelsesindsatsen.

Under et møde med en gruppe virksomhedskonsulenter, der fortalte om deres arbejde, nærmeste brast det ud af en af dem.

Benjamin Nielsen fortalte, om en kvinde med rollator, som ikke kunne bruge sin højre arm. Virksomhedskonsulenten havde modtaget en bestilling på 10 ugers arbejdsprøvning fra kvindens sagsbehandler - fem minutter hver uge.

En gang om ugen blev den syge kvinde hentet i en taxa, kørt til virksomheden, og mens hun gik ind og »arbejdede« i fem minutter, holdt taxaen og ventede på hende.

På virksomheden skulle hun tælle varer op på en hylde, men da hun ikke kunne holde maskinen på grund af sin dårlige arm og samtidig taste ind, måtte en anden holde maskinen.

- Det er svært at tage seriøst, sagde Benjamin Nielsen, der var synligt frustreret over sagen. Ifølge virksomhedskonsulenten pågik seancen i alle ti uger.

Hun skulle afklares, og så skal der ligge en praktik i forløbet ifølge loven og for at blive godkendt af rehabiliteringsteamet og ikke mindst i beslutningsudvalget. Sagsbehandleren vurderede at kvinden lå inden for grænsen

Efterfølgende blev det dog besluttet, at kvinden ikke havde nogen arbejdsevne.

Dette foregik, mens Anette Brix (K), formand for Beskæftigelsesudvalget, arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen og teamchef Brith Purup på Næstved Ressourcecenter var i lokalet. Det var tydeligt for enhver, at den historien ikke skulle have været ud. Flere gange prøvede de at stoppe fortællingen og at tale den ned, men virksomhedskonsulenten holdt fast.

Den kom mange forslag til, hvordan det mon kunne lade sig gøre fra ledelsens side. Arbejdsmarkedschefen måtte efterfølgende erkende, at det lød mærkeligt. Det måtte undersøges.

Han fortæller, at man nogle gange henter og bringer borgere i arbejdsprøvning med taxa - hvis de for eksempel lider af angst og skal sluses langsomt i gang.

Også Anette Brix var meget overrasket. Der må ligge noget andet bag, mener hun. Hun har bedt om at få sagen undersøgt.