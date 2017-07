Kunstnerisk sommer

Det er aldrig for sent at lære noget nyt eller at blive dygtigere mener man på Rønnebæksholm, der har oprettet en kunstnerisk sommerskole for voksne. Her kan man deltage i seks work­shops med billedkunst, sang og kreativitet fra den 24. juli til den 3. august. Hver workshop har sit eget tema, hvor der arbejdes med forskellige kunstneriske udtryk. Man kan tilmelde sig en enkelt workshop eller alle seks, der forløber hver dag fra kl. 10-14.