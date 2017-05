Der er planer om at bygge et vandkulturhus á la dette. Randers Water & Wellness - Vand & Velvære på sjællandsk.

Kun ét bud på badeland

Næstved - 15. maj 2017 kl. 08:22 Af Jan Søe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmaerne står ikke ligefrem i kø for at få lov til at bygge et stort Vandkulturhus i Næstved. Da kommunen i efteråret udbød projektet, indkom der kun ét bud. Det var fra Gribskov Gruppen. Men selv om tilbuddet opfyldte de funktionskrav, som kommunen stillede, kunne firmaet ikke opfylde kommunens krav om en egenkapital på 25 millioner kroner, idet man blot havde en egenkapital på 50.000 kroner.

I anden udbudsrunde blev kravet nedsat til blot en positiv egenkapital, og alligevel er det stadig kun selvsamme firma, der byder på opgaven. Borgmester Carsten Rasmussen (S) havde gerne set, at der var kommet et bud eller to mere, men at det nu bliver op til kommunens konsulentfirma at vurdere om tilbuddet er godt nok, også økonomisk set.

- Hvis deres bud opfylder alle de krav, vi har sat op i vores udbud, kan vi ikke bare afvise det. Så vil de kunne kræve erstatning. Men vi skal selvfølgelig ikke bygge, hvis vores rådgiver vurderer, at buddet ikke er godt nok. Så skal byrådet tage stilling til at annullere buddet og enten bevare de eksisterende svømmehaller, bygge nyt selv eller lave en ny udbudsrunde. Hvis det ender med sidstnævnte, så bliver det ikke det nuværende byråd, der kommer til at gennemføre det, siger Carsten Rasmussen med tanke på efterårets kommunalvalg.

22. maj får byrådet på et temamøde at vide, om rådgiverne vurderer tilbuddet til at være godt nok til at lade byggeriet gå i gang.