Det virker som et godt og meget gennemtænkt projekt, også økonomisk, sagde kulturminister Bertel Haarder om Det Nye Holmegaard efter et besøg på det pt. tomme glasværk fredag formiddag.

Kulturminister giver håb for glasværket

Næstved - 10. september 2016

Første stop på årets ministertur var Holmegaard Glasværk i Fensmark ved Næstved.

Fredag formiddag var kulturminister Bertel Haarder (V) og ledelsen af Kulturministeriet samt Slots- og Kulturstyrelsen forbi det pt. tomme glasværk for at høre om stedets historie og planerne om et moderne museum Det Nye Holmegaard, som skal drives af Museum Sydøstdanmark.

- Det kan meget vel være, at vi kan betale for at bruge stedet. Mere kan jeg ikke sige om det lige nu, sagde Bertel Haarder blandt andet, da han forlod glasværket efter en times besøg.

De ambitiøse planer for Det Nye Holmegaard med både museum, en form for eksperimentarium, undervisning, butikker, forskning med mere er afhængige af økonomisk støtte fra fonde. Her trækker velviljen og begejstringen hos kulturministeren og den øvrige delegation forhåbentlig i den rigtige retning.

Afgørelsen træffes i indeværende år.