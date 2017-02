Se billedserie Formand for Fladså Lokalråd, Varnny Mattsson, håber at projektet med Morten Heiberg bliver en realitet. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kro-jubel i Mogenstrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kro-jubel i Mogenstrup

Næstved - 14. februar 2017 kl. 11:05 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Fladså Lokalråd Varnny Mattsson er en glad og spændt mand i disse dage. Det skyldes at kendis-kokken, Morten Heiberg, og ejer af Spangsberg Chokolade, Michael Spangsberg, har meldt ud, at de er interesserede i at genåbne det legendariske revy-hotel, Mogenstrup Kro.

- Det er meldinger, der kun kan glæde os. Vi har i lokalrådet længe håbet på, at nogle ville melde sig på banen, siger Varnny Mattsson.

Dessert-kokken Morten Heiberg er selv for mange år siden udlært fra kroen. I weekenden gik han på Facebook og efterlyste samarbejdspartnere, der kunne være interesseret i at købe kroen. Den var Michael Spangsberg med på. De to skal nu mødes i nær fremtid og diskutere muligheden for kroen.

- Det betyder da noget, at det er to så store navne. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det øger chancen for flere investorer, siger Varnny Mattsson.

Varnny Mattson har boet i Mogenstrup siden 1975. Når han tænker tilbage på tiden, hvor Mogenstrup Kro fortsat bød op til dans, er det med stor glæde.

- Det var et sted, hvor der altid var gang i den, og hvor man var sikker på, at kvaliteten var tip-top, siger han.

Det er ikke kun lokalrådsformanden, der klapper i hænderne over udsigten til at få genåbnet Mogenstrup Kro. På Facebook har der de sidste dage været en massiv opbakning til projektet. Folk vil reservere bord allerede, flere er klar til at hoppe i arbejdstøjet og hjælpe til, og så har en tredje kendis meldt sig på banen i kampen for den gule bygning. Den tidligere professionelle cykelrytter, Bo Hamburger, skriver på Facebook, at han er klar til at levere vinen.

Morten Heiberg er i øjeblikket på ferie i udlandet, men meget tyder på, at han er klar til at kaste sig over projektet, så snart han returnerer til Danmark.

I svar til flere af kommentarerne på Facebook, bekræfter han interessen og skriver blandt andet »jeg gør aldrig noget halvhjertet«.

Han har fra sin Facebook profil linket til Sjællandskes webartikel »Kendis-kok drømmer om at genåbne Mogenstrup Kro«. Som overskrift til linket skriver han: » Der er ikke langt fra drømme til virkelighed«.

Kommentarer, der indikerer, at noget spændende er i vente i de gamle lokaler i Mogenstrup.