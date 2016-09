Formand for Beskæftigelsesudvalget Anette Brix (K) har fortalt arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen, hvor skabet skal stå i Næstved. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Kritik preller af på konservativ udvalgsformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik preller af på konservativ udvalgsformand

Næstved - 04. september 2016 kl. 07:17 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg gør det på min måde.

Det siger formand for Beskæftigelsesudvalget, den konservative Anette Brix, efter hun i Sjællandske blev kritiseret af DF's Githa Nelander for ikke at være fast nok over for forvaltningen.

Kritikken preller af, for hun er ganske enkelt ikke enig.

- Jeg kan godt lide dialog, siger hun.

Kritikken begyndte, da det kom frem, at arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen egenhændigt havde besluttet at lukke en række værksteder på Næstved Ressourcecenter, fordi der ikke var tilstrækkeligt med brugere. Man var stoppet med at visitere borgere til værkstederne.

Githa Nelander (DF) og Søren Revsbæk (V) var ikke tilfredse med, at de ikke var blevet informeret om lukningen. Efterfølgende har John Lauritzen (S) udtrykt den samme kritik, og Anette Brix har nu haft en samtale med arbejdsmarkedschefen, hvor hun har påpeget, at det var en fejl ikke at informere Beskæftigelsesudvalget på forhånd.

Formand Anette Brix er ikke enig i den kritik Githa Nelander og Søren Revsbæk rejser af Center for Arbejdsmarked, som, de begge mener, er lige lovlig autonom.

Det mener Anette Brix ikke, men organisationen skal hele tiden være klar til at omstille sig.

- Der sker mange ændringer af lovgivningen, siger hun.

Det betyder, at de hele tiden skal forholde sig til noget nyt, mener hun.

Hun mener heller ikke, at der en træghed i organisationen og en uvilje mod, at politikerne kigger dem efter i sømmene.

Hun fortæller, at det næste møde i Beskæftigelsesudvalget er blevet flyttet til Næstved Ressourcecenter, så medlemmerne kan se, hvad der foregår af aktiviteter.