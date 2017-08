Krisecenter får styr på sikkerhed - genbrugsbutik flytter

I ejendommen ligger Frelsens Hærs krisecenter for voldsramte kvinder. Et stigende antal trusler om syreangreb og bortførelser mod kvinderne i krisecentret, tvang Frelsens Hær til at lukke genbrugsbutikken. Trusselsniveauet var simpelthen for højt, når kunderne skulle gå ind gennem Frelsens Hærs port og baggården for at komme ind i butikken.