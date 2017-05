Kor og violin i Herskabsstalden

I Herskabsstalden vil Herlufsholmkorets godt 40 sangere fremføre en del af det, de har arbejdet med i vinterens løb. Fra klassiske numre, en enkelt svensk vise, til flere forskellige nyere danske sange. Et par mere rytmiske værker som Aage Stentofts »Månestrålen« og Oscar Petersons »Hymn to Freedom« er også på repertoiret. Bjarke Falgren har en stor kærlighed og passion for »den gode melodi«. Og selv om han er violinist, er han begejstret for den danske tradition med at synge sammen. Han vil derfor også ledsage koret i et par af numrene. Bjarke Falgren vil også give en mindre solo-afdeling med nogle af sine egne værker samt et par numre, hvor han ledsages af Palle Jespersen.