Christel Winther, der lejer Næsbyholm Slot sammen med sin kæreste, Morten Lund, er blevet idømt konkurskarantæne i tre år. Foto: Kim Rasmussen

Konkurskarantæne til Næsbyholm-lejer - risikerer fængselsstraf

Næstved - 15. september 2017 kl. 10:09 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som tidligere omtalt i Sjællandske indstillede kurator i det konkursramte firma TT 12 ApS - drevet og ejet af Christel Winther, forpagter af Næsbyholm Slot og frontfigur i det nye firma The Wedding Company - at ejeren skulle idømmes konkurskarantæne. Sagen er nu blevet behandlet i Sø- og Handelsretten, som har idømt Christel Winther konkurskarantæne i tre år.

Sjællandske har fået aktindsigt i retsbogen, hvor rettens vicepræsident, Lise Krüger Andersen, begrunder dommen på blandt andet følgende måde:

- Selskabet har ikke overholdt bogføringslovens og årsregnskabslovens regler. Selskabet har undladt at foretage angivelse og afregning af moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom det lægges til grund, at Christel Winther efter årsregnskabet i 2014 må have indset, at en videreførelse af selskabets drift ville påføre selskabets kreditorer et betydeligt tab. Christel Winther har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.

Christel Winther mødte ikke selv op til sagen, hvorfor kun kurators synspunkter blev fremført. Ifølge kurator, advokat Finn Lynge Jepsen, fortsatte bryllupsplanlæggeren driften af selskabet efter det såkaldte håbløshedstidspunkt, hvorfor gælden til Skat voksede fra 638.000 til 1.756.000 kroner. Den samlede gæld i TT 12 nåede op på knap 2 millioner.

Kurator påpegede desuden, at der ikke var betalt moms eller skat i firmaet siden november 2012. TT 12 kom under konkursbegæring i september 2016.

Af retsbogen fremgår det desuden, at firmaet i strid med selskabsloven har ydet lån til en anpartshaver. Samtidig er der blevet overtrådt bestemmelser i både moms-, kildeskatte- og arbejdsmarkedsbidragsloven, ligesom flere paragrafer i bogføringsloven.

I den forbindelse bemærker kurator, at overtrædelserne kan være strafbare jævnfør straffelovens paragraf 302. Strafferammen her går op til 18 måneders fængsel.

Sjællandske ville gerne have spurgt Christel Winther om en række ting, blandt andet hvad konkurskarantænen kommer til at betyde for hendes engagement i The Wedding Company og driften af Næsbyholm Slot, men bryllupsplanlæggeren afviser at tale med avisen.

- En eventuel konkurskarantæne (Christel Winther er idømt konkurskarantæne, red.) har ingen betydning for The Wedding Company. Jeg var direktør i TT 12 ApS og har intet med ledelsen at gøre i The Wedding Company eller Næsbyholm Slot (begge ledes af Morten Lund, Christel Winthers kæreste, red.). Og at drage paralleller mellem mit tidligere selskab og Næsbyholm Slot, hvor jeg er ansat, er dårlig stil og har ingen relevans, skriver hun i en sms.

Derudover har hun ingen kommentarer, skriver Christel Winther, som også mener, at det er en sag for pressenævnet. Det har hun også gjort ved de artikler, Sjællandske skrev om hende i august måned, uden der dog er kommet sager ud af disse.