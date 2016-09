Nik & Jay spiller i Arena Næstved til marts. Pressefoto

Koncert med Nik & Jay en blåstempling af Arenaen

Næstved - 07. september 2016 kl. 18:45 Af Mia Than West

Når den danske popgruppe Nik & Jay tager på tour rundt i Danmark til foråret, bliver Næstved det eneste stop på Sjælland. Valget af spillested er faldet på arenaen, og specialkonsulent Flemming Jay har svært ved at få armene ned.

- Det er et blåstempel, som vi naturligvis er begejstret for. Det er en kombination af gode relationer til de bureauer, som Nik & Jay bruger og det, at vi har en arena, der har den størrelse og det format, som de ønsker at spille i, forklarer Flemming Jay, som forventer, at koncerten i fremtiden kan trække flere af de store koncerter til.

- Der er ingen tvivl om, at det vil bringe os ind i den liga, hvor vi bliver et naturligt valg til den her størrelse koncerter. Derfor glæder vi os helt vildt til det, konstaterer han overfor avisen.

Det er desuden et nyt samarbejde mellem Nykøbing Falster Håndbold (NFH) og NIF Koncerter (Næstved IF Fodbold), som er medvirkende til, at det kan lade sig gøre at stable en koncert med Nik & Jay på benene.

Der sættes i alt 2000 billetter til salg, som er kombineret sidde- og ståpladser. Arenaen hæfter ikke økonomisk for koncerten, hvis den ikke bliver udsolgt. Det gør NIF Koncerter og NFH Håndbold som arrangører.

- Der sættes en halv arena til salg. Sådan er showbizz. Det går op og ned som Nik & Jay synger. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at den her bliver solgt ud. Det er en stensikker succes, konstaterer Flemming Jay, der ikke er afvisende over for, at der kan sættes flere billetter til salg, hvis de 2000 bliver revet væk.

Koncerten i Arena Næstved finder sted fredag den 31. marts. Billetsalget starter torsdag den 8. september kl. 10. Billetterne koster 350 kroner og kan købes på www.ticketmaster.dk/nj.