Det var en stor dag i november sidste år, hvor borgmester Carsten Rasmussen (S), viceborgmester Karsten Nonbo (V) og kulturminister Bertel Haarder (V) foretog indvielsen af Arena Næstved.

Kommune spænder sikkerhedsnet under arena

Næstved - 13. september 2016 kl. 11:43 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Kommune er klar til at redde Arena Næstved. Sjællands største koncert- og sportshal er voldsomt økonomisk presset, men borgmester Carsten Rasmussen oplyser, at kommunen spænder et sikkerhedsnet under arenaen.

Et stort flertal i byrådets økonomiudvalg sagde mandag ja til at give Arena Næstved et rente- og afdragsfrit på op til seks millioner kroner. Pengene skal sikre fortsat drift i Arena Næstved.

- Det er et sikkerhedsnet. Vi vil gerne sende det signal, at arenaen lukker ikke. Man kan roligt købe billet til arrangementer i Arena Næstved. Og jeg glæder mig over, at der er solgt mange billetter til Nik og Jay-koncerten næste år, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.

Venter stor flertal

Byrådet har sagen til endelig afgørelse tirsdag den 20. september, men Carsten Rasmussen forventer, at et stort flertal i byrådet er klar med et nyt lån til den økonomisk trængte arena.

Arena Næstved blev indviet i november sidste år.

