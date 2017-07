Kom med på mobil-skattejagt i vandkanten

Grib mobilen og kom med på en sommer-skattejagt for børn, hvor det gælder om at finde skatte, der er gemt på stranden. For at være med, skal man optjene point på "Livredder"-appen ved at svare rigtigt på spørgsmål og løse opgaver, der handler om badesikkerhed og om at redde liv.