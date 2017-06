Efter at have stået tomme hen i mere end fem år har lokalerne de seneste måneder været fyldt med loppeting. Foto: Helle Hansen

Købmand eller noget der ligner

Det står ikke lysende klart, efter der i sidste uge blev holdt et borgermøde om sagen i Herlufmagle-Hallen, for er der basis for at drive en købmandsbutik her eller ej? Ejeren af lokalerne siger ja, Lokalrådet for Herlufmagle og Omegn nej.