Køb grund og hus i samme butik

Næstved - 28. juni 2017

Næstved by skal udvides. Det sker nu, når Nybolig/Jan Milvertz på Dania 12 sammen med byggefirmaet HusCompaniet står for salget af både grunde og huse i det nye boligområde Klosterlunden, der inden for godt og vel et år skal bygges i forlængelse af Digtervejskvarteret.

- Klosterlundens første etape bliver på 39 grunde på mellem 708 og 1.141 kvm. Nybolig står for salget af grundene her fra butikken på Dania. Men vi har inviteret entreprenøren på Klosterlunden, det store, velrenommerede byggefirma HusCompaniet indenfor hos os, fortæller Morten Laj Grønlund, der er daglig leder i Nybolig i Næstved. - Vi ønsker at være tæt på kunden i hele byggeforløbet, og derfor har vi fået kontorfaciliteter her hos Nybolig, siger afdelingsleder og byggerådgiver Lars Hallengren Jørgensen fra HusCompaniet. Det landsbaserede firma bygger 1.350 boliger årligt og er kåret som »Årets Husbygger« fem år i træk.

Boligområdet vil komme til at ligge tæt på skov, omfartsvej, strand og fjord og det får sine egne, små søer og fællesområder. Udstykningen får hyggelige, snoede villaveje.

- Klosterlunden og de forskellige størrelser grunde inviterer til, at man sammen med HusCompaniet bygger præcis den bolig, der passer til behovet og ønskerne, siger Lars Hallengren Jørgensen.

- Ud over at vi sælger lige den grunden, man ønsker til det nye hus i Klosterlunden, vil vi gerne hjælpe med at sælge den gamle bolig. Vi tilrettelægger simpelthen en salgsproces med kunden så denne, så vidt det er muligt, undgår at stå med husleje til både et nyt hus og en tidligere bolig, siger Morten Laj Grønlund.

Hele projektet præsenterer Nybolig og HusCompaniet på fredag under Citynatten i Næstved, hvor de har fået lov til at råde over både fortov og parkeringsområde lige foran butikken på Dania.

Der bygges til start tre prøvehuse i Klosterlunden, og man håber at kunne overdrage husnøglerne til de første husejere efter sommeren 2018.