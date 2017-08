Retten i Næstved fandt den kinesiske kvinde skyldig i volden, som var begået i familiens hjem i en mindre by mellem Mogenstrup og Tappernøje. Foto: Thomas Olsen

Kinesisk kvinde dømt for vold mod søn - far frikendt

Næstved - 31. august 2017 kl. 10:58 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Næstved har fundet en 39-årig kinesisk kvinde skyldig i vold mod sin i dag otteårige søn. Det koster en dom på 40 dages betinget fængsel samt krav om 60 timers samfundstjeneste.

Moren blev dømt for at have slået drengen i ansigtet med flad hånd fem gange, for flere gange at have nevet ham i højre arm med blå mærker til følge og tre gange at have slået ham oven i hovedet med knyttet hånd, så det gjorde ondt.

Hun blev også dømt for at have slået sin søn hårdt i numsen med flad hånd, mens han ikke havde noget tøj på, fordi han ikke ville i bad. Alt dette er sket i en periode op til 14. marts.

På den dato valgte drengen at betro sig til en vikar på sin skole og fortælle om den foreløbig seneste voldepisode, som skete dagen inden: Her blev han sparket fire gange på benet og nevet hårdt i højre arm.

Da sagen var for byretten erkendte kvinden, at nogle episoder havde fundet sted. Hun nægtede dog, at der var tale om vold.

Hun forklarede, at hun blot ville irettesætte sin søn og brugte de opdragelsesmetoder, hun selv havde været udsat for i Kina.

Drengens far, en 59-årig dansk mand, var også tiltalt for vold mod sin søn, men han blev frikendt.

Den otteårige havde forklaret, at hans far havde slået ham, da han var fire år gammel, og retten mente ikke, at man kunne stole på drengens hukommelse så langt tilbage i tiden. Desuden havde han ikke nævnt vold fra sin far, da han betroede sig til først vikaren og siden flere lærere på skolen.

De voksne var alle indkaldt som vidner til sagen, der altså endte med en betinget fængselsdom til moren. Den straf valgte hun at modtage.