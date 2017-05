Se billedserie Arne Bangs familiegravsted efter den lokale graver meget hårdhændet har lagt gravstedet helt om. Privatfoto

Kendt kunstners gravsted ødelagt: Familien er chokeret

Næstved - 11. maj 2017 kl. 07:41 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det står ikke til at redde. Et mere end 50 år gammelt bevaringsværdigt gravsted på Fensmark Kirkegård er blevet skændet i en sådan grad, at det ikke de næste mange år kan genskabes i sin oprindelige form.

Det handler om den kendte kunstner Arne Bangs familiegravsted.

Det fortæller Simon Bang fra familien, og han er temmelig fortørnet over, at Fensmark Kirkegård ikke har overholdt den aftale, der er indgået.

- Vi har overdraget gravstedet til kirken, siger han.

Arne Bang døde i 1983 og blev begravet på Fensmark Kirkegård. Han var keramiker og skulptør og er kendt for en lang række stenskulpturer - blandt andre Fladsåtrolden foran Næstved Rådhus.

Simon Bang fortæller, at Næstved Museum har kategoriseret gravstedet som bevaringsværdigt - netop for at det ikke bliver ødelagt eller sløjfet.

Hans mor bor lige overfor kirken, og han kommer selv meget ofte på kirkegården. Han fik et chok, da han opdagede, at gravstedet var blevet ryddet og lavet helt om.

- Der var en 50 år gammel efeu. Gravstedet bliver aldrig det samme igen, siger han.

Det var dog ikke en flok vandaler, der var på spil.

Simon Bang anklager den lokale graver for at tiltage sig lidt for megen magt og for at være for egenrådig.

- Han har sine helt egne ideer, siger han.

Simon Bang vil gerne vide, hvem det er, der bestemmer.

Hans faster har klaget til menighedsrådet, som holdt møde om sagen onsdag aften.

Sjællandske har talt med formanden for menighedsrådet Grethe Andersen, som bekræfter hændelsesforløbet.

- Det er ærgerligt, siger hun.

Hun fortæller, at det skete i den bedste mening, men at graveren nok ikke fik tænkt sig om, og det har hun påpeget over for ham.

- De ved godt, at det ikke var så godt, siger hun.

Grunden, til at gravstedet blev lagt om, skal findes i placeringen. Det ligger op ad kirkegårdsmuren, som skal kalkes, og man kunne ikke komme til på grund af den store gamle efeu. Så traf graveren en hurtig men desværre forkert beslutning.

- Vi vil genskabe gravstedet, så det kommer til at ligne det oprindelige mest muligt, siger hun.

For at undgå noget lignende skal ske i fremtiden, har hun taget initiativ til, at alle bevaringsværdige gravsteder bliver registreret og fotograferet.